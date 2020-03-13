Люксембург объявил о первой в герцогстве смерти из-за коронавируса

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Люксембурге зарегистрирован первый случай смерти пациента от нового коронавируса. Об этом сообщает в пятницу медиахолдинг RTL со ссылкой на министра здравоохранения страны Полетт Ленерт.

Во время пресс-конференции, посвященной проблеме распространения коронавируса, Ленерт рассказала, что умершему пациенту было 94 года.

К вечеру пятницы в Люксембурге около 500 человек прошли тест на наличие COVID-19.

Министр здравоохранения также подчеркнула, что вирус не является смертельно опасным для большинства населения.

В свою очередь министр транспорта Люксембурга Франсуа Бауш обратил внимание на важность обеспечения безопасности в общественном транспорте. Он объявил, что общественный транспорт страны на следующей неделе будет работать с некоторыми ограничениями, так как сейчас им пользуются меньше людей, чем обычно.

В настоящий момент в Люксембурге зарегистрировано 34 случая заражения новым коронавирусом.