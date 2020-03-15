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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 марта

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 150 тысяч. За сутки в мире заразились более 12 тысяч, в Китае - только 20 человек, 16 из которых въехали в страну из-за границы.

- Испанцам с понедельника запрещено выходить из дома без веской причины. Покидать жилище можно для похода в продуктовый магазин, аптеку, больницу или на работу. Контролировать исполнение декрета правительства будет полиция. Несколько менее жесткие меры против распространения коронавируса вводят во Франции, Латвии, Литве, Израиле. В основном там ограничивают работу общественных мест, оставляя открытыми только жизненно необходимые заведения.

- Россия с 15 марта закрывает иностранцам въезд через границу с Польшей и Норвегией. Согласно распоряжению российского премьера Михаила Мишустина, пропуск иностранцев через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки госграницы приостанавливается на фоне распространения коронавирусной инфекции.

- Анализ Трампа на коронавирус показал отрицательный результат. Спустя неделю после ужина с бразильской делегацией, один из членов которой оказался заражен COVID-19, у президента США не проявилось никаких симптомов. Белый дом с субботы начал измерять температуру у тех, кто контактирует с Трампом, а также вице-президентом Майком Пенсом.

- Правозащитник Лев Пономарев избежал сотрясения мозга после избиения в полиции. Протокол по факту задержания после акции протеста у здания ФСБ ему пока не выдали. 78-летний правозащитник сообщил, что намерен обратиться в суд по факту избиения.

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