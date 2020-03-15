Запуск ракеты SpaceX отменили за секунды до старта

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Старт тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с новой группой из 60 мини-спутников, планировавшийся в воскресенье, отменен за секунды до запуска из-за проблем в двигательной установке, сообщила американская компания-разработчик SpaceX.

Запуск двухступенчатой ракеты SpaceX планировалось осуществить в 09:22 по времени Восточного побережья США (16:22 по Москве) со стартового комплекса LC-39A на космодроме НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида.

Falcon 9 должна была вывести на орбиту очередные 60 интернет-спутников, предназначенных для дальнейшего развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

О дате новой попытки запуска не сообщается.