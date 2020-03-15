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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Более пяти тысяч человек заразились коронавирусом во Франции

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Число заразившихся коронавирусом COVID-19 во Франции за сутки выросло на примерно 900 и составляет 5,4 тыс. человек, сообщил в воскресенье журналистам министр здравоохранения Оливье Веран.

Число пациентов, скончавшихся от последствий заражения, достигло 120 (на 31 больше, чем по состоянию на вечер субботы).

Это самое значительное увеличение количества случаев заражения и смертей за сутки с момента начала распространения коронавируса на французской территории, отмечают парижские СМИ.

Франция

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