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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

За сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 10 тыс.

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - По состоянию на 00:00 часов по московскому времени понедельника, в мире насчитывался 162671 человек, инфицированный коронавирусом Covid-19, число жертв инфекции достигло 6446, поправились более 75,5 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.

По сравнению с данными на 00:00 воскресенья, число больных увеличилось в мире на 10452 человек, летальных исходов - на 665.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В материковом Китае зарегистрировано 80844 больных (скончались 3199), Италии - 24747 (1809), Иране - 13938 (724), Южной Корее - 8162 (75), Испании - 7753 (288), Германии - 4585 (девять), Франции - 4,5 тыс. (120), США - 2794 (56), Швейцарии - 2,2 тыс. (11), на территории Японии, с учетом стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера - 1528 (31), Великобритания - 1372 (35), Норвегии - 1090 (три).

Кроме этого, случаи заражения коронавирусом зафиксированы еще в 131 одной стране и районе мира.

Данные не включают новые сведения об изменениях за истекшие сутки ситуации в Китае и Южной Корее, которые должны поступить в ближайшее время.

Как сообщалось, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию с Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

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