Что случилось этой ночью: вторник, 17 марта

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Минюст США снял обвинения с российской компании "Конкорд". Ее обвиняли в организации схем вмешательства в президентские выборы 2016 года. Обвинения сняли, чтобы "Конкорд" не смог выявить схемы реагирования США на вмешательство из-за границы.

– СБ ООН отложил все заседания до конца недели. До 12 апреля сотрудники Секретариата ООН будут работать удаленно. Уже более 50 дипмиссии при ООН перешли на режим удаленной работы.

– Baring Vostok потребовал повторной оценки акций банка "Восточный". Акционер банка не уверен в объективности судебной экспертизы. По мнению истца, банк выпустил часть акций по заниженной цене.

– Байден победил на праймериз в штате Вашинтон. Это противоречит прогнозам экспертов и предыдущему результату праймериз. Четыре года назад Берни Сандерс, основной конкурент Байдена, набрал в Вашингтоне две трети голосов.

– КХЛ приостановила сезон на неделю. Лига попытается разработать новый формат розыгрыша Кубка Гагарина. Два клуба из оставшихся восьми отказались играть в турнире из-за эпидемии коронавируса.