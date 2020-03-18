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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Советник президента Казахстана опроверг слухи об отставке Токаева

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Информация о сложении полномочий президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым не соответствует действительности, заявил советник главы государства Ерлан Карин.

"Люди в буквальном смысле ночуют на работе. Поэтому, пожалуйста, не ведитесь на разные фейк-новости. Не отвлекайтесь и нас не отвлекайте по поводу разных слухов, домыслов", - написал Карин в фейсбуке.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что Токаев "сдал полномочия" и об этом якобы должны сообщить казахстанцам в четверг.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения, введенный президентом страны с целью защиты граждан от пандемии коронавируса COVID-19. Нур-Султан и Алма-Ату с 19 марта закрывают на карантин.

Казахстан

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