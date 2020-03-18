Премию Абеля 2020 года присудили за методику случайных блужданий

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Норвежская академия наук присудила Абелевскую премию 2020 года израильскому математику Гиллелю Фюрстенбергу и американскому математику Григорию Маргулису. Ученые получат награду "за новаторское использование методов теории вероятности и динамики в теории групп, теории чисел и комбинаторике", сообщается на сайте премии.

Заслуга Фюрстенберга и Маргулиса состоит в том, что они разработали методику случайных блужданий для исследования таких математических объектов, как группы и графы. Случайные блуждания — это последовательности (цепи) случайных шагов, где каждый шаг не зависит от предыдущего. В качестве примера случайного блуждания можно привести броуновское движение — траектория частички пыльцы на поверхности воды, которая резко меняет скорость и направление движения, пишет N+1.

Этот вероятностный подход позволил решить много открытых задач из теории групп, теории чисел, комбинаторики и теории графов. К примеру, с его помощью удалось доказать, что среди простых чисел существуют сколь угодно длинные арифметические прогрессии (но все такие прогрессии конечны). Работы Фюрстенберга и Маргулиса, как отмечает председатель комитета премии, показывают, насколько эффективным может быть использование методов одних областей математики в других областях математики. Они "сломали традиционную стену между чистой и прикладной математикой" — рассказывает Ханс Мунте-Каас.

Абелевская ежегодная премия считается "Нобелевской премией по математике". Размер премии - 6 млн крон (около 45 млн рублей).

Григорий Маргулис родился в Москве в 1946 году, окончил МГУ Ломоносова и защитил кандидатскую диссертацию в 1970 году. В 1978 году Маргулис стал лауреатом Филдсовской премии за работы по теории решеток в группах Ли. Однако, получить медаль он не смог: советские власти отказали математику в выдаче визы. С 1991 года Григорий Маргулис работает в Йельском университете.

Гиллель Фюрстенберг родился в Берлине в 1935 году, закончил Принстонский университет в США и защитил диссертацию в 1958 году, сейчас работает в Еврейском университете в Иерусалиме.