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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Рекордно низкую температуру зафиксировали в ОАЭ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Проливные дожди с громом и молниями обрушились накануне на различные районы Объединённых Арабских Эмиратов, сообщает арабская служба Sky News со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Они сопровождаются сильным порывистым ветром. Такая погода в ОАЭ наблюдается и в субботу утром.

В крупнейшем эмирате страны Абу-Даби сегодня утром зафиксирована рекордно низкая температура за всю историю наблюдений в 12,9 градусов по Цельсию.

В акватории Персидского и Оманского заливов наблюдается сильное волнение, сообщают местные метеорологи.

ОАЭ

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