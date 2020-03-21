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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 800 человек

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Число заболевших коронавирусом в Израиле в субботу достигло 883 человек, за сутки инфекцию выявили у 178 человек, сообщает газета The Jerusalem Post.

Это самый значительный суточный прирост больных с момента выявления коронавируса в Израиле, отмечает газета.

В тяжелом состоянии находятся 15 пациентов, 36 человек уже выздоровели.

Накануне в Израиле была зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом. Скончался находившийся в иерусалимской больнице 88-летний мужчина.

Израиль COVID-19

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