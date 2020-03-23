Во Франции выявлено почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Во Франции за минувшие сутки зафиксировано 186 новых летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число смертей достигло 860, сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

Всего в стране, по данным на понедельник, заболевание COVID-19 подтверждено у 19856 человек. Госпитализированы 8675 пациентов, из них 2082 находятся в тяжелом состоянии.

Министр добавил, что средство от малярии хлорохин, которое, по неподтвержденным пока данным, эффективно против COVID-19, в стране используют в экспериментальном порядке, но только для лечения тяжелобольных.

"Высокий совет общественного здравоохранения высказался за то, чтобы не использовать хлорохин без рекомендаций, за исключением госпитализированных в тяжелой форме и по коллегиальному решению врачей под строгим медицинским наблюдением", - приводит сайт телеканала BFMTV слова Верана.

Министр подчеркнул, что совет "исключил любое назначение (хлорохина - ИФ) для нетяжелых форм заболевания ввиду отсутствия убедительных доказательств" эффективности.

В свою очередь премьер-министр Франции Эдуар Филипп в эфире телеканала TF1 призвал сограждан строго соблюдать карантинные меры, отметив, что он не хотел бы вводить в стране комендантский час. Он подчеркнул, что результаты карантина начнут проявляться не сразу, а только спустя некоторое время.

Также французский премьер сообщил о дополнительных карантинных мерах. Так, теперь французам разрешат заниматься спортом не далее, чем в километре от места их проживания, в одиночку, раз в день и не более одного часа.

Кроме того, Филипп отметил работу медицинских сотрудников. По его словам, он был очень впечатлен их умением "бороться с болезнью".

Карантин во Франции

Во Франции с полудня вторника, 17 марта, действует общенациональный карантин в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Закрыты все учебные заведения, а также магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры. Ограничено движение автобусов и поездов дальнего следования.

При этом у жителей страны по-прежнему есть возможность выходить из дома. Однако каждый раз они должны заполнять специальный формуляр, размещенный на сайте МВД Франции.

В документе нужно указать имя, фамилию, адрес и отметить одну из причин, которые власти считают уважительными для выхода из дома. Жителям разрешается ходить на работу, если нельзя работать удаленно, для покупки товаров первой необходимости, к врачу, по неотложным семейным вопросам, а также для кратких перемещений недалеко от дома, "связанных с личной физической активностью", и для выгула животных. При этом каждый житель Франции, решивший выйти из дома, обязан иметь при себе специальный документ с обоснованием причины перемещения и подписью.