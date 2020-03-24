В ОБСЕ выразили обеспокоенность вмешательством РКН в деятельность СМИ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в распространенном во вторник заявлении выразил обеспокоенность "недавним вмешательством" Роскомнадзора в деятельность СМИ в контексте борьбы с дезинформацией, касающейся пандемии коронавируса.

"Я полностью осознаю необходимость борьбы с ложной информацией в условиях пандемии коронавируса", - отметил Дезир.

"Но я хочу подчеркнуть ключевую роль СМИ в предоставлении важной информации общественности и в противостоянии ложной информации о пандемии. Поэтому я обеспокоен некоторыми необоснованными ограничениями ряда СМИ в этом контексте", - сказал представитель ОБСЕ.

В заявлении приводится недавнее требование Роскомнадзора к радиостанции "Эхо Москвы" и порталу "Говорит Магадан" удалить "недостоверную общественно значимую информацию" о коронавирусе.

В рамках имеющихся полномочий Роскомнадзор применит к редакциям и учредителям указанных средств массовой информации меры административного воздействия в соответствии с ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, говорилось в сообщении ведомства.

Радиостанция "Эхо Москвы" убрала с сайта информацию о коронавирусе, которую Роскомнадзор потребовал удалить, и рассматривает возможность для обжалования действий надзорных ведомств, сообщил 20 марта "Интерфаксу" главный редактор Алексей Венедиктов.

"Мы уже удалили это интервью, повесив на его место поступившее в наш адрес требование", - сказал Венедиктов.

"Мы юридически рассмотрим вопрос обжалования, поскольку это мнение гостя, в программе Особое мнение", - отметил главред "Эха",

Как подчеркнул Дезир, борьба с коронавирусом не должна препятствовать работе СМИ в России.