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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

Боевики подорвали два броневика турецкой армии в районе Идлиба

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Террористы в Сирии устроили нападение на колонну турецкой армии в зоне деэскалации Идлиб, пострадали двое турецких военных, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

"24 марта на маршруте движения турецкой колонны в ходе патрулирования в районе населенного пункта Сфухон провинции Идлиб сработали самодельные взрывные устройства, заложенные террористами", - сказал Журавлев на брифинге.

"В результате подрывов повреждено два бронеавтомобиля. Двое турецких военнослужащих получили ранения", - заявил он, назвав произошедшее действиями "по дестабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации".

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