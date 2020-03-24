Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

Рейтинг одобрения деятельности Трампа в США вырос до 49%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа поднялся на фоне вспышки нового коронавируса до 49%, сообщает во вторник американский институт общественного мнения Gallup.

В начале марта этот показатель находился на уровне 44%, таким образом, к концу месяца он вырос на пять процентных пунктов. Причиной роста рейтинга сейчас стали, вероятней всего, меры, принятые американским лидером в борьбе с COVID-19, отмечают эксперты института.

В то же время, 49% граждан США одобряли работу Трампа и в конце января-начале февраля, когда американский лидер выстоял процесс импичмента.

Во вторник президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что хотел бы снятия ограничений на связь США с внешним миром, введенных для борьбы со вспышкой коронавируса COVID-19, к 12 апреля.

"Я бы хотел, чтобы страна была открыта и "рвалась в бой" к Пасхе (к отмечаемой западными христианами 12 апреля Пасхе - ИФ)", - сказал он.

По состоянию на 24 марта, в США диагностировали свыше 49,5 тыс. заражений, 622 человека с коронавирусом скончались. Между тем, 361 заболевший выздоровел.

США Дональд Трамп

Новости

Франция перешла порог в 1 тыс. смертей от COVID-19

Боевики подорвали два броневика турецкой армии в районе Идлиба

Трамп заявил о возможной отмене "коронавирусных" ограничений в США к 12 апреля

Что произошло за день: вторник, 24 марта

Россиян вывезут с Украины спецпоездом в конце марта

Генсек ООН призвал G20 отменить санкции, мешающие борьбе с COVID-19

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Индия введет общенациональный карантин на 21 день

Индия введет общенациональный карантин на 21 день

Etihad Airways отказалась вывозить российских туристов с Сейшел

Путин примет участие в экстренном видеосаммите G20 по борьбе с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');