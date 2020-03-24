Рейтинг одобрения деятельности Трампа в США вырос до 49%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа поднялся на фоне вспышки нового коронавируса до 49%, сообщает во вторник американский институт общественного мнения Gallup.

В начале марта этот показатель находился на уровне 44%, таким образом, к концу месяца он вырос на пять процентных пунктов. Причиной роста рейтинга сейчас стали, вероятней всего, меры, принятые американским лидером в борьбе с COVID-19, отмечают эксперты института.

В то же время, 49% граждан США одобряли работу Трампа и в конце января-начале февраля, когда американский лидер выстоял процесс импичмента.

Во вторник президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что хотел бы снятия ограничений на связь США с внешним миром, введенных для борьбы со вспышкой коронавируса COVID-19, к 12 апреля.

"Я бы хотел, чтобы страна была открыта и "рвалась в бой" к Пасхе (к отмечаемой западными христианами 12 апреля Пасхе - ИФ)", - сказал он.

По состоянию на 24 марта, в США диагностировали свыше 49,5 тыс. заражений, 622 человека с коронавирусом скончались. Между тем, 361 заболевший выздоровел.