Поиск
Срочно
Путин объявил следующую неделю нерабочей

Таиланд полностью закроет въезд в страну с 26 марта

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Таиланд полностью закрывает въезд в страну с 26 марта по 30 апреля на фоне распространения коронавируса, местным жителям рекомендовано оставаться дома, сообщает газета Khaosod Online.

"Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча издал указ, согласно которому в королевстве вводится чрезвычайное положение, и въезд в страну полностью закрыт с 26 марта по 30 апреля из-за пандемии коронавируса. Решение касается морских, воздушных и сухопутных перевозок. Разрешены только грузоперевозки", - пишет издание.

Как отмечает газета, исключение будет сделано только для дипломатических лиц, иностранцев с разрешением на работу, а также граждан королевства.

Согласно указу властей, пожилым людям и тем, у кого слабое здоровье, не стоит покидать дома без крайней необходимости.

Губернаторы провинций могут запретить гражданам посещать ряд районов из-за повышенного риска заражения коронавирусом. Среди перечисленных - отдельные районы Бангкока, где находится много клубов, баров и ресторанов, все они закрыты на неопределенный срок.

Как сообщает Khaosod Online, гражданам не рекомендованы поездки между провинциями, те, кто их планирует, должны пройти проверку здоровья и предоставить свои личные данные при пересечении границ.

"Нарушители режима чрезвычайного положения могут быть наказаны лишением свободы на срок до двух лет", - пишет газета.

Таиланд

Новости

МИД в четверг завершит прием звонков о помощи с возвращением в Россию

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

На Украине ввели режим ЧС по всей стране сроком на 30 дней

На Украине ввели режим ЧС по всей стране сроком на 30 дней

Более 5 тыс. россиян застряли в ОАЭ из-за закрытия авиасообщения

Пандемия коронавируса

Принц Чарльз заразился COVID-19

Принц Чарльз заразился COVID-19

Число жертв коронавируса на Украине выросло до четырех

Польша обвинила российские СМИ в дезинформации о помехах самолетам с вирусологами

Польша обвинила российские СМИ в дезинформации о помехах самолетам с вирусологами

Число инфицированных коронавирусом в мире приблизилось к 400 тысячам

Число инфицированных коронавирусом в мире приблизилось к 400 тысячам

Что случилось этой ночью: среда, 25 марта

За сутки в США умерли от коронавируса 200 человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');