Uber подал иск против властей Лос-Анджелеса из-за требования данных о пользователях

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies подала иск против департамента транспорта Лос-Анджелеса в связи с требованием властей предоставлять информацию о местонахождении пользователей сервиса проката электровелосипедов в реальном времени.

Городские власти говорят, что им нужны эти данные для лучшего контроля за ситуациями на дорогах и сокращения угроз безопасности граждан. По их словам, информация, которую они собирают, классифицируется как конфиденциальная, пишет The Wall Street Journal.

Ранее в марте Uber начал делиться данными о местонахождении пользователей с властями Лос-Анджелеса в реальном времени, чтобы сервис смог продолжить работу. Ранее данные предоставлялись с задержкой в 24 часа.

Между тем компания утверждает, что сбор данных в реальном времени нарушает приватность пользователей, даже несмотря на то, что сведения об их именах и другая информация остаются анонимными.

По словам компании, данные могут использоваться правительственным учреждениями для отслеживания передвижения определенных групп населения или отдельных лиц, они также могут быть похищены хакерами.

Uber считает, что требования властей нарушают законодательства штата и федеральное законодательство, в том числе четвертую поправку к конституции США, защищающую граждан от несанкционированного обыска или изъятия частной собственности.