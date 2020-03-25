Власти Азербайджана объявили следующую неделю нерабочей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Кабинет министров Азербайджана в целях предотвращения распространения коронавируса (COVID-19) объявило о введении особого трудового режима на территории страны на следующей неделе, сообщает оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

"Согласно постановлению правительства, для работников с пятидневной рабочей неделей 29 марта - 3 апреля, с шестидневной рабочей неделей - 26-28 марта и 30 марта- 4 апреля определяются как нерабочие дни", - отмечает штаб.

Ранее в среду стало известно, что президент РФ Владимир Путин в рамках борьбы с распространением коронавируса объявил следующую неделю - с 30 марта по 5 апреля - нерабочей с сохранением заработной платы.

"Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны, давайте не будем поступать, полагаясь на наш русский "авось", - сказал Путин.

Ситуация с коронавирусом в Азербайджане

Ранее в среду оперштаб по коронавируса при правительстве Азербайджана сообщил, что в стране COVID-19 выявлен еще у шести человек, один из зараженных скончался.

"Один из указанных шести человек, зараженных коронавирусом, поступил в больницу с высокой температурой и затрудненным дыханием. Больной также страдал от сахарного диабета и ишемической болезни сердца. Состояние больного ухудшилось, и, несмотря на усилия врачей, пациент скончался в день поступления в больницу. Родственники больного, а также люди, с которыми он контактировал, помещены в карантин", - отмечает штаб.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 93 человек. По данным штаба, в настоящее время в больницах специального режима находится 81 больной с COVID-19. Состояние троих из них оценивается как тяжелое, пятерых - средней тяжести. Состояние остальных пациентов оценивается как стабильное. Штаб также отмечает, что на карантине в настоящее время находятся 2914 человек.

Ранее сообщалось, что 10 человек, зараженных COVID-19 в Азербайджане, после прохождения лечения были выписаны из больниц, одна пациентка умерла.