Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03

В Белоруссии задержан главный редактор "Ежедневника" Сергей Сацук

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии задержан главный редактор онлайн-издания "Ежедневник" (Ej.by) Сергей Сацук, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Задержание провели сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

По данным ассоциациии вечером 25 марта его допросили как подозреваемого по уголовному делу в присутствии дежурного адвоката.

В редакции "Ежедневника" заявили, что Сацука задержали по подозрению в получении взятки в связи с публикациями о коррупции в Минздраве.

В КГК от комментариев отказываются.

Издание "Ежедневник" известно своими журналистскими расследованиями, последнее из них касалось закупки Белоруссией вакцины "Эупента".

Белоруссия Ежедневник Эупента Сергей Сацук КГК

Новости

FT узнала о тайной просьбе Северной Кореи о помощи в борьбе с COVID-19

Huawei вернула к работе более 90% сотрудников

Huawei вернула к работе более 90% сотрудников

Apple задумалась о переносе выпуска первых iPhone 5G на несколько месяцев

Врач назвал критической ситуацию в Нью-Йорке из-за резкого всплеска коронавируса

Что случилось этой ночью: четверг, 26 марта

Новозеландский стрелок признал вину по всем пунктам обвинения

Новозеландский стрелок признал вину по всем пунктам обвинения

Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек

Путин сменил место подключения к видеосаммиту G20

Что произошло за день: среда, 25 марта

Дипломаты помогут вернуться домой 85 россиянам с лайнера Costa Victoria

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');