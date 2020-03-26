В Белоруссии задержан главный редактор "Ежедневника" Сергей Сацук

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии задержан главный редактор онлайн-издания "Ежедневник" (Ej.by) Сергей Сацук, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Задержание провели сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

По данным ассоциациии вечером 25 марта его допросили как подозреваемого по уголовному делу в присутствии дежурного адвоката.

В редакции "Ежедневника" заявили, что Сацука задержали по подозрению в получении взятки в связи с публикациями о коррупции в Минздраве.

В КГК от комментариев отказываются.

Издание "Ежедневник" известно своими журналистскими расследованиями, последнее из них касалось закупки Белоруссией вакцины "Эупента".