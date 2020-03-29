КНДР запустила очередную ракету в сторону Японского моря

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Северокорейские военные провели в ночь на воскресенье пуск ракеты в сторону Японского моря, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование.

В Сеуле пока не приводят подробных данных о пуске.

В последние месяцы КНДР регулярно при в ходе испытаний запускает ракеты малой дальности в восточном направлении. В некоторых из случаев это были баллистические ракеты, испытание которых КНДР запрещено СБ ООН.