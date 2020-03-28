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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
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В Лос-Анджелес прибыл плавучий госпиталь ВМС США

В Лос-Анджелес прибыл плавучий госпиталь ВМС США
Плавучий госпиталь ВМС США USNS Mercy
Фото: Reuters

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Большое госпитальное судно ВМС США USNS Mercy прибыло в Лос-Анджелес, штат Калифорния, для поддержки гражданских служб здравоохранения в борьбе с коронавирусом, сообщили американские военно-морские силы.

Как ранее сообщал Пентагон, в штаты Нью-Йорк и Вашингтон Армией США на этой неделе были также отправлены три военных полевых госпиталя.

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 на территории США в субботу достигло 105 тыс., более 1,7 тыс. человек умерли с начала пандемии.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 46 тыс. случаев заражения. В соседнем штате Нью-Джерси - около 10 тыс., в Калифорнии выявлены почти 5 тыс. человек с коронавирусом.

США Лос-Анджелес

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