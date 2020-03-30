В Казахстане наказали медиков, поздно выявивших COVID-19 у скончавшейся женщины

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Дисциплинарные взыскания наложены на главного врача службы скорой помощи и руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Казахстана из-за поздней диагностики COVID-19 у погибшей женщины, сообщил министр здравоохранения страны Елжан Биртанов.

Как заявил Биртанов на брифинге в понедельник в Нур-Султане, по факту смерти пациентки областное управление здравоохранения провело служебное расследование. Оно показало, что медики недооценили "риски возможной коронавирусной инфекции" у больной, посчитав, что у женщины обычная простуда, и не стали ее госпитализировать, когда пациентка первый раз обратилась за помощью, отметил министр.

"Не было соответствующего разъяснения родственникам, в результате получилась такая ситуация, когда мы имеет позднюю госпитализацию и, фактически, очень быстрое ухудшение, которое закончилось летальным исходом", - отметил министр. Кроме того, по его информации, имеет место также "факт ошибки выдачи результатов теста".

"Поскольку в тот день была очень большая нагрузка на лабораторию, в результате чего результат ушел чуть раньше, чем окончательный результат. Тем не менее, результаты пришли, когда уже пациентка погибла, но (это - ИФ) не повлияло на исход. Но, тем не менее, это вызвало справедливые нарекания со стороны родственников и медработников", - отметил он.

"Мы тщательно провели разбор данной ситуации, были приняты меры дополнительные по обеспечению стабильной работы лаборатории. (...) Я уверен, что мы приложим все усилия, чтобы такие случаи не повторялись. Все необходимые административные и дисциплинарные меры в этом отношении приняты", - резюмировал министр.

Как сообщалось, 26 марта в Казахстане был зарегистрирован первый летальный случай от коронавируса. Жертва - 64-летняя жительница Акмолинской области.

Со слов медиков, женщину госпитализировали 25 марта ранним утром в тяжелом состоянии. По данным Минздрава, причина смерти - тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза. Причина пневмонии - коронавирус.