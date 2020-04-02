Что случилось этой ночью: четверг, 2 апреля

Доставка российской медпомощи в США, наказания нарушителям изоляции и прогноз по срокам вспышки коронавируса в России

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Москве умерли три пожилых пациента с коронавирусом. У них была диагностирована двусторонняя пневмония, а также имелись сопутствующие заболевания. Возраст умерших - от 63 до 72 лет.

- Трамп прогнозирует скорый результат переговоров России и Саудовской Аравии по ценам на нефть. Он заявил, что Москва и Эр-Рияд "знают, что надо делать" и в ближайшие дни смогут "разобраться" с этим вопросом. Также президент США до конца недели проведет встречу с главами американских нефтяных компаний, в том числе Exxon Mobil, Chevron, Occidental Petroleum, Continental Resources.

- Самолет ВКС РФ доставил российскую медпомощь в Нью-Йорк, в основном это средства индивидуальной защиты. Зампостпреда России при ООН не исключил отправки новых партий медпомощи в США. Страна лидирует в мире по числу выявленных случаев COVID-19: заболели более 205 тыс. человек, свыше 4,5 тыс. скончались. При этом Дональд Трамп считает, что США должны скорее вернуться к нормальной жизни: изоляция, по его мнению, может привести к росту числа суицидов, домашнего насилия и употребления наркотиков.

- В России за нарушение режима самоизоляции составлено 1250 административных протоколов. Полицейские делают акцент на розыск лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора, а также проводят разъяснительную работу в общественных местах с теми, кто не соблюдает режим самоизоляции, заявили в МВД РФ.

- Главный инфекционист ФМБА уверен, что вспышка коронавируса в России закончится к лету. Владимир Никифоров пояснил, что пик заболеваемости коронавирусом наступит в середине следующей недели, а об окончании вспышки, как и в случае с другими ОРВИ, можно будет говорить через 10-12 недель после пика.