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Трамп понадеялся на скорый результат диалога РФ и Саудовской Аравии по ценам на нефть

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Саудовская Аравия ведут диалог по проблеме падения цен на нефть, и в ближайшие несколько дней Москва и Эр-Рияд смогут "разобраться" с этим вопросом, считает президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, что они (Россия и Саудовская Аравия - ИФ) разберутся с этим в течение ближайших нескольких дней... они знают, что им надо сделать, так что у меня есть уверенность в том, что они разберутся", - сказал президент на брифинге в Белом доме.

По словам Трампа, падение цен на нефть ударило по нефтяной отрасли во всем мире, и США хотели бы возвращения к статус-кво в этой сфере.

Также он подтвердил, что в пятницу проведет встречу с руководителями ведущих американских нефтяных компаний, чтобы обсудить, каким образом следует помочь нефтяному сектору.

"Я собираюсь встретиться с независимыми производителями нефти также в пятницу или субботу, может, в воскресенье", - сказал Трамп, отметив, что даже если компании не смогут найти решение проблем нефтяного сектора, он сможет решить их.

"Я верю, что есть способ решения (проблем - ИФ), хорошее решение. Но я бы предпочел не делать этого (решать проблему - ИФ)", - добавил Трамп.

Накануне Трамп заявлял, что США, РФ и Саудовская Аравия вместе займутся проблемой с обвалом нефтяных цен, причем американский президент выразил готовность при необходимости лично присоединиться к диалогу по этой проблеме.

Дональд Трамп Россия США Саудовская Аравия

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