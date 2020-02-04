В Россельхознадзоре заверили, что китайские летучие мыши не опасны для россиян

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Заражение россиян новым коронавирусом от животных, в том числе от летучих мышей, попавших в Россию из Китая, невозможно, заявила замруководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене.

Об этом Швабаускене сказала, отвечая на вопрос на комитете Госдумы по охране здоровья во вторник, все ли меры приняты ведомством, в частности, нет ли возможности перелета китайских летучих мышей в РФ и заражения ими мышей в России.

Чиновница напомнила, что с 30 января Россельхознадзор с целью не допустить распространения коронавируса в стране временно ограничил ввоз и транзит из Китая в Россию всех видов экзотических и декоративных животных, включая насекомых, членистоногих, земноводных, рептилий, рыб и прочих обитателей водной среды и других. "В том числе (ограничен ввоз животных - ИФ) для научно-исследовательских целей", - уточнила она. По словам Швабаускене, это "своего рода меры предосторожности".

Между тем, "на сегодняшний день достоверных данных о передаче от животных человеку нет", подчеркнула представитель Россельхознадзора. "Вместе с тем и данных, опровергающих эту информацию, тоже нет. Поэтому такие меры и были приняты Россельхознадзором", - заключила Швабаускене.

Природа "уханьского" вируса

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

По данным китайских властей на утро 4 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20,4 тыс.

В конце января российский врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщал, что научно установлено, что данный коронавирус является комбинацией двух коронавирусов, один из которых - от летучей мыши, а другой - от змей (ленточный крайт и кобра).

В свою очередь сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия Биологического института Томского госуниверситета (ТГУ) Мария Орлова, которая занимается исследованием инфекций, передаваемыми рукокрылыми, называла преждевременной боязнь распространения коронавируса на территории России. По словам Орловой, российские виды рукокрылых не способны контактировать с тропическими, поэтому они не могут быть переносчиками коронавируса.

При этом ученая отметила закономерность появления нового вируса в Китае. "Численность летучих мышей в тропиках чрезвычайно высока. Кроме того, там они экологически не обособлены от других животных и человека: достаточно сказать, что население многих стран Юго-Восточной Азии употребляет их в пищу. Вот почему и появление в Китае нового вируса 2019-nCoV и его передача человеку с точки зрения биологии - вполне логичные и предсказуемые события", - пояснила Орлова.

Случаи заболевания коронавирусом, помимо Китая, уже обнаружены в двух десятках стран, в том числе в Австралии, Вьетнаме, Германии, Индии, Италии, Канаде, Камбодже, Макао, Малайзии, Непале, ОАЭ, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Финляндии, Франции, Южной Корее, Японии. В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.