Трамп выразил надежду на снижение нефтедобычи на 15 млн баррелей в сутки

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп надеется, что Россия и Саудовская Аравия смогут найти компромисс в сфере добычи нефти.

"Россия и Саудовская Аравия бьются над этим, и как каждый знает, они действительно губят индустрию, а это вредит и России, и Саудовской Аравии. Я говорил, что нужно ослабить (снизить уровень добычи) на 10 (миллионов баррелей), может быть более, чем на 10... Может быть, на 15 (миллионов баррелей)", - сказал Трамп на пресс-конференции в четверг (в ночь на пятницу мск).

"Вы же знаете, что сейчас (на рынке) гигантский переизбыток поставок, это было до вируса, но когда пришел вирус, то они (Россия и Саудовская Аравия) потеряли 35-40% мирового рынка. Так что было бы здорово и для России, и для Саудовской Аравии изыскать решение, я надеюсь, это случится вскоре. Надеюсь, они объявят что-нибудь вскоре". - добавил президент США.

"Они решительно настроены в том, что касается заключения соглашения, они смелы и умны, они любят свои страны и хотят заключить сделку. Это хорошо для мира и для спасения промышленности", - подчеркнул Трамп.

Трамп в то же время заявил, что при контактах с руководителями РФ и Саудовской Аравии не обещал каких бы то ни было уступок, чтобы подтолкнуть их к соглашению по ценам на нефть.

"Нет, мы это не обсуждали", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос о том, обещал ли он вовремя переговоров какие-то уступки со стороны США.

Ранее Трамп написал в твиттере, что ожидает от Саудовской Аравии и России сокращения добычи "приблизительно на 10 млн баррелей, и, возможно, существенно больше, что, если это произойдет, будет ОТЛИЧНО (так в тексте) для нефтегазовой отрасли!".