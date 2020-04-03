Поездки на такси и личном авто в другой район Москвы разрешили при необходимости

В штабе рекомендовали носить с собой документ, удостоверяющий личность

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Жители Москвы смогут совершать поездки на такси и личных автомобилях в другие районы в случае крайней необходимости, сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"В случае серьезной необходимости можно поехать (на такси или личном транспорте) в другой район", - говорится в сообщении штаба.

При этом, как уточнили в штабе, "вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки. С собой должен быть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность".