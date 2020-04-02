ФСБ предложила убрать из интернета данные о международных поездках руководства

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Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности планирует уточнить список сведений о своей деятельности, которая может быть размещена в интернете.

Проект соответствующего указа президента размещен в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке к указу, он разработан "в целях актуализации перечня информации о деятельности Федеральной службы безопасности Российской Федерации, подлежащей размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В настоящее время, говорится в тексте, этот перечень содержит пункты, предусматривающие "избыточную информацию, либо информацию, размещение которой в открытом доступе не отвечает специфике деятельности органов Федеральной службы безопасности".

"В связи с этим предлагается исключить из данного перечня, в частности, сведения о задачах и функциях территориальных органов безопасности, о международной деятельности ФСБ России, о визитах и поездках руководителей ФСБ России, об итогах мероприятий, проводимых ФСБ России", - говорится в пояснительной записке.

Указ при этом не коснется информации о деятельности ФСБ, размещение которой является обязательным в соответствии с требованиями федеральных законов, актов президента и правительства РФ.