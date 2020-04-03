В Азербайджане для выхода из дома нужно будет посылать СМС-уведомление

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Власти Азербайджана с 5 апреля с 00:00 до 20 апреля ужесточают условия для передвижения населения на улице из-за пандемии коронавируса.

Для выхода на улицу граждане должны будут отправлять СМС-уведомления, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 при кабмине.

Граждане могут покинуть свои квартиры по следующим причинам: из-за неотложной медицинской необходимости и получения лечения по любому графику, для покупки продуктов, других предметов первой необходимости и лекарств, получения банковских и почтовых услуг, а также для похода на похороны близкого родственника.

Чтобы получить разрешение, граждане перед выходом из дома должны отправить смс-сообщение на короткий номер 8103 с указанием цели выхода и информации, подтверждающей удостоверение личности.