Норвегия снимет некоторые ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг объявила о скорой отмене некоторых ограничений, введенных для борьбы с распространением Coivd-19, сообщает во вторник газета Verdens Gang.

"Вместе нам удалось взять вирус под контроль, поэтому мы потихоньку можем открываться", - сказала она. Премьер объявила, что с 20 апреля в стране открываются детские сады, 27 апреля возобновятся занятия у учеников начальной школы, а также у студентов ряда университетов и колледжей.

Также могут возобновить работу парикмахерские и другие предприятия в сфере услуг, если в них будут соблюдаться меры по борьбе с распространением вируса. С 20 апреля норвежцам разрешат отправиться в загородные коттеджи.

По словам Сульберг, порядка 400 тыс. норвежцев потеряли работу из-за коронавируса.

Ранее премьер заявляла, что некоторые ограничения будут отменены после католической Пасхи (12 апреля), а другие, вероятно, будут действовать до лета. В частности, под запретом могут остаться фестивали и мероприятия с большим количеством участников.

Накануне, 6 апреля, министр здравоохранения Норвегии Бент Хойе заявил, что властям удалось взять под контроль вспышку коронавируса и снизить заражаемость.