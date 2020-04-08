Молдавия приостановила процесс предоставления гражданства

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - На период чрезвычайного положения Молдавия приостанавливает процесс предоставления гражданства республики. Такое решение принято в среду на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Речь идет не о гражданстве в обмен на инвестиции, этот процесс остается замороженным, согласно решению парламента. Сейчас, на период чрезвычайного положения приостанавливается полностью процесс предоставления гражданства по документам, которые находятся в работе, а также – прем новых заявлений", - уточнил премьер-министр Ион Кику на брифинге в среду.

Он не разъяснил причины такого решения. Однако молдавские власти в период пандемии коронавируса сталкиваются с проблемой возвращения граждан Молдавии в страну. Несмотря на закрытие границ, Комиссия по чрезвычайным ситуациям ежедневно выдает специальные разрешения на прилет в Кишинев чартерных рейсов для возвращения граждан страны из-за рубежа. За последние три дня вернулось более 700 человек.

Также в среду стало известно, что четвертый населенный пункт Молдавии закрыт на полный карантин. Речь идет о селе Талмаза района Штефан-Водэ на юго-востоке Молдавии, одном из самых больших в республике. "Столь жесткое решение принято в связи с тем, что в селе зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусом. Село будет под находиться под охраной полиции, въезды и выезды запрещены, жителям запрещено выходить из дома кроме как в магазин или аптеку, жителям старше 63 лет запрещено покидать свои дома без острой необходимости", - заявил Кику.

Ранее карантин был введен в городах Сороки и Штефан-Водэ и в селе Карахасань.

С 7 марта по настоящее время в Молдавии было зарегистрировано 1056 случаев заражения коронавирусом. За этот период 27 человека скончался, 43 – полностью вылечились.