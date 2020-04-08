Россия обвинила ОЗХО в нарушении базового принципа работы в докладе по Сирии

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Доклад Организации по запрещению химического оружия по событиям в Сирии в 2017 году сформулирован с грубым нарушением базового принципа работы этой организации, заявили "Интерфаксу" в среду в постпредстве РФ при ОЗХО.

"Атрибуторы, назначая виновными сирийские власти, опираются на заключения экспертов МУФС (Миссии по установлению фактов в Сирии - ИФ), которые были сформулированы с грубым нарушением базового принципа работы ОЗХО - последовательности действий при сборе и сохранении вещественных доказательств", - заявила пресс-секретарь российского постпредства.

Она отметила, что "разумеется, потребуется некоторое время, чтобы проанализировать этот объемный материал для того, чтобы дать ему выверенную оценку".

"В качестве же самой первой реакции можно отметить, что этот доклад, где ответственность за применение химического оружия возлагается на сирийское правительство, составлен со всеми изъянами, присущими работе другой спецмиссии ОЗХО - Миссии по установлению фактов. Выводы сделаны исключительно на основе дистанционного расследования без выезда к местам происшествия. Они базируются на свидетельских показаниях сирийской вооруженной оппозиции и ее приспешников в лице, в частности, многократно опозорившихся провокаторов из числа "Белых касок", - сообщили в российской миссии.

"В условиях, когда техсекретариат так и не удосужился отреагировать на законные озабоченности целого ряда государств-участников химконвенции, включая Россию, возмущенных махинациями с докладом по резонансному происшествию в сирийской Думе в апреле 2018 года, нынешние наработки "атрибуторов" как минимум не вызывают к себе доверия, не говоря уже о большем", - добавила российский дипломат.

Между тем председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил "Интерфаксу", что ОЗХО выдвинула обвинения против Дамаска касательно событий трехлетней давности, а это недопустимо.

"Мы предостерегали от превращения ОЗХО в площадку для сведения политических счетов. По всей видимости, наши опасения теперь оправдываются", - сказал он.

Слуцкий отметил, что "выносить свой вердикт атрибутивная группа, по логике, должна на основании доводов, веских доказательств и реальных экспертиз, но в сегодняшнем докладе речь идет о событиях, случившихся за год до введения института атрибуции".

ОЗХО обвиняет впервые

В среду был опубликован доклад, в котором эксперты ОЗХО представили выводы, что за применением в марте 2017 года химического оружия в ходе конфликта в Сирии стоят сирийские правительственные войска. В документе отмечается, что "столь серьезные со стратегической точки зрения атаки могли быть осуществлены только на основании отданного на высоком уровне приказа командования Сирийской Арабской Республики".

Это - первый случай, когда ОЗХО не просто определяет, было ли применено в Сирии химоружие, но и указывает на то, кто, по мнению организации, несет за это ответственность.

Гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас в свою очередь отметил, что дальнейшие действия относительно вопроса привлечения к ответственности виновных должны определять страны, подписавшие Конвенцию о запрещении химоружия, генсек ООН и международное сообщество в целом.

Изначально миссии ОЗХО не обладали полномочиями выступать с обвинениями при расследовании случаев применения химического оружия. Они были уполномочены проверять, действительно ли было в том или ином случае применено химическое оружие. В 2018 году специалисты ОЗХО получили полномочия указывать на виновных в применении химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия.

В июне 2018 года в ОЗХО подтвердили применение зарина и хлора в провинции Хама в Сирии в марте 2017 года.