Что случилось этой ночью: суббота, 11 апреля

Сокращение нефтедобычи на 15 млн б/с, помощь РФ от Китая в борьбе с коронавирусом, санкции за оставленных в США иностранцев

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Не входящие в ОПЕК+ страны сократят нефтедобычу на 5 млн б/с, ОПЕК+ - на 10 млн б/с, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Также он подтвердил условия сделки ОПЕК+. Мексика все же согласилась сократить добычу на 100 тыс. б/с после того, как США взяли на себя часть ее обязательств - 250-300 тыс. б/с. Между тем, по данным Bloomberg, переговоры ОПЕК+ с Мексикой продолжатся в субботу.

- Китай отправит в Россию группу медицинских специалистов для помощи в борьбе с коронавирусом. Группа, сформированная при участии Комитета здравоохранения граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян, отправится в Россию в первой половине дня 11 апреля.

- США будут вводить санкции против стран, отказывающихся забирать своих граждан в условиях пандемии. Соответствующий указ подписал Дональд Трамп. Такое поведение, по его мнению, "создает недопустимые риски для здоровья американцев". Указ будет действовать до 31 декабря 2020 года.

- Тест на определение антител к COVID-19 зарегистрирован в России. Он позволит выявлять переболевших, изучать популяционной иммунитет и оценивать эффективность разрабатываемых вакцин против коронавируса.

- Еще восемь пациентов с коронавирусом скончались в Москве. Общее число умерших в столице достигло 58. Скончавшимся было от 39 до 84 лет. У всех пациентов были сопутствующие заболевания. Таким образом, количество жертв коронавируса в России превысило 100.

- Apple и Google создадут технологию отслеживания контактов с больными COVID-19. Она позволит выявлять контакты с зараженными корнавирусной инфекцией COVID-19 и предупреждать обладателей устройств на iOS и Android о необходимости отправиться на 14-дневный карантин.