США будут вводить санкции против стран, отказывающихся забирать своих граждан

Президент США Дональд Трамп на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, 10 апреля 2020 года Фото: Reuters

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ о визовых санкциях в отношении стран, которые отказываются вывозить своих граждан из Соединенных Штатов на родину в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

"Страны, которые отказываются или безосновательно откладывают возврат своих граждан, подданных или резидентов из США во время продолжающейся пандемии, вызванной SARS-CoV-2, создают недопустимые риски для здоровья американцев", - говорится в указе Трампа.

Там отмечено, что министр внутренней безопасности уполномочен уведомлять госсекретаря США о таких нарушениях со стороны государств.

"Государственный секретарь должен как можно скорее, но не позднее семи дней после получения уведомления принять план по введению визовых санкций и приступить к его реализации", - подчеркивается в документе.

Указ прекратит действовать 31 декабря 2020 года, если не будет продлен.

По данным российского посла в США Анатолия Антонова, к 4 апреля о своем желании вернуться домой из США заявили более 2 тысяч россиян. С тех пор 8 апреля был осуществлен один вывозной рейс "Аэрофлота", но на него смогли попасть менее 70 граждан РФ.

Желавшие выехать из США россияне оказались без жилья, посольство России в Вашингтоне сначала оплатило некоторым из них несколько дней в гостинице, а затем предложило им селиться у сограждан.

Изначально рейсы "Аэрофлота" по маршруту Москва-Нью-Йорк и Нью-Йорк-Москва были запланированы на 3 апреля, однако они были отменены из-за приостановки вывоза россиян по решению правительства РФ. Тем рейсом из Нью-Йорка должны были улететь домой как минимум 250 россиян. Затем чиновники решили возобновить процесс, но ограничили максимальное суточное число возвращающихся - не более 500 в Москву (только через Шереметьево) и не более 200 - в регионы.