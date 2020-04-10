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Новак подтвердил условия сделки ОПЕК+, не упомянув договоренности в рамках G20

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу Россия 24 подтвердил условия сделки ОПЕК+, о которой страны-участники договорились накануне.

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Он напомнил, что накануне прошли десятичасовые переговоры по видеоконференции в формате ОПЕК+.

"Все (участники переговоров - ИФ) сошлись во мнении, что нужно принять решительные меры, которые заключаются в том, чтобы странами ОПЕК и не-ОПЕК сократить добычу на 10 млн б/с суммарно на два месяца в мае и июне. Затем в течение следующего полугодия частично восстановить добычу и сокращение составит 8 млн б/с. Соглашение будет действовать два года. На 2021 год параметры, заложенные в соглашении - 6 млн б/с на 23 страны-участницы. Квота будет действовать до 1 мая 2022 года", - сказал Новак.

При этом он не исключил как более раннего восстановления нефтедобычи, так и дополнительных мер, подчеркнув, что допускать перепроизводства на рынке нельзя.

"Очень важно, что нам будет нужно мониторить ситуацию на рынке, она будет, безусловно, меняться, и в случае необходимости будут применяться либо дополнительные меры, либо будет более быстрыми способами восстанавливаться добыча в странах для того, чтобы не допускать в том числе и переизбытка нефти на рынке. Потому что мы должны действовать в интересах как производителей, так и потребителей, и это очень важный момент для того, чтобы ситуация была стабильной на рынке, чтобы были снижены моменты, связанные с волатильностью, и быстрее восстанавливался спрос", - добавил российской министр.

Новак отметил, что участники ОПЕК+ рассматривали разные варианты срока новой сделки - от одного года до четырех лет. В зависимости от ситуации на рынке этот срок еще может быть скорректирован как в сторону уменьшения, так и увеличения.

"Рассматривались варианты и на один год, и на три, и на четыре. Мы договорились, что срок два года - это тот период, который наиболее эффективен для рынка с тем, чтобы дать сигнал о том, что намерения стран серьезные, для того чтобы принять меры по восстановлению ситуации на рынке, восстановлению баланса спроса и предложения", - сказал он.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ готовы снизить добычу, если другие страны, в частности, США присоединятся к сокращениям. Данный вопрос обсуждается сегодня в рамках заседания министров энергетики G20. Его итоги пока не раскрыты.

Александр Новак Россия ОПЕК+

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