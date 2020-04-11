Что произошло за день: суббота, 11 апреля

Пропуска в Москве, сезонность COVID-19 и последствия бунта в иркутской колонии

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве введены пропуска для поездок на личном и общественном транспорте. Их наличие обязательно с 15 апреля. Пешеходам получать специальный код из цифр и букв пока не требуется. Цифровые пропуска также вводятся в Подмосковье. Для поездки из Москвы в область нужно заказывать один пропуск. Уже в течение субботы на въездах в Москву начали спрашивать цель посещения города, в столице было увеличено число патрулей Росгвардии. В мэрии объяснили, что пропуска вводятся из-за пренебрежения горожан к самоизоляции.

- Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки составило 1667 человек. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в стране достигло 13 584 человек. За весь период в РФ от заболевания скончались уже 106 человек, в субботу умер госпитализированный с подозрением на вирус муфтий Ингушетии. Между тем, эксперты не исключают, что COVID-19 станет сезонным заболеванием, как и другие коронавирусные инфекции.

- При разборе завалов после пожара в колонии под Иркутском найдено тело заключенного. По одной из версий, мужчина мог быть убит другими заключенными за то, что сотрудничал с администрацией.

- Вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун сравнил сделку ОПЕК+ с Брестским миром. Но он верит, что в результате нового соглашения по сокращению добычи ко второй половине года цены на нефть вернутся к $40 за баррель.