В Москве увеличено число патрулей Росгвардии

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Число сотрудников Росгвардии, патрулирующих улицы Москвы в период ограничительных мер, увеличено.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба Центрального округа ведомства, дополнительно будут привлечены сотрудники подразделений столичного главка. В частности, увеличено количество нарядов вневедомственной охраны и ОМОН, которые несут службу взаимодействии с сотрудниками полиции.

"В ходе профилактических акций правоохранители выясняют у граждан причину нарушения режима самоизоляции и осуществляют проверку документов у граждан", - сообщили в ведомстве.

Как стало известно накануне, на следующей неделе в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусу постепенно будет вводиться система пропусков для передвижения по Москве. Мэр Сергей Собянин сообщил, что пропускная система будет носить заявительный характер, но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.