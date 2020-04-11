Федун заявил, что верит в цену $40 за баррель ко второй половине года

Вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун Фото: Reuters

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент "ЛУКОЙЛа", совладелец компании Леонид Федун верит, что в результате новой сделки по сокращению добычи нефти ко второй половине года цены на нефть вернутся к $40 за баррель.

"Ко второй половине года она должна быть ближе к $40 за баррель. Это объективно, если коронавирус начинает сворачиваться, а спрос - восстанавливаться. Отложенный спрос достаточно большой, и, я думаю, к июню запасы перестанут расти и начнут сокращаться. Но окончательное выравнивание спроса и предложения мы не ожидаем раньше конца 2022 года", - сказал вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун в интервью РБК.

Комментируя договоренности ОПЕК++, он отметил, что это первое событие такого уровня на его память, так как "собрать сделку из 23 участников очень сложно".

"Любой компромисс, конечно, всегда имеет две стороны - и позитив, и негатив. Я бы привел пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией, которая была унизительной и тяжелой. У меня примерно такая аналогия", - продолжил Федун. "Но давайте посмотрим, какие могли быть альтернативы, представьте, что новой сделки о сокращении добычи не было бы. По разным подсчетам, осталось 40-45 дней, после этого все нефтяные хранилища (в мире) будут залиты", - пояснил топ-менеджер.

Федун также сообщил, что "ЛУКОЙЛ" снизил базовую цену нефти в планах на 2020 год с $50 до $30 за баррель.

По его словам, для нефтяников сокращение добычи - просто шок. Он признал, что придется резко сократить бурение и, скорей всего, закрыть низкоэффективный фонд нефтяных скважин.

"Мы не Саудовская Аравия, где условно на месторождении Гавар перекрыл задвижку, и оно дает не 10 тыс. баррелей, а 8 тыс. баррелей. У нас остановка месторождения зачастую может быть очень болезненна, поскольку начнется заводнение, и можно даже фактически потерять месторождение или придется его перебуривать по новой. Это очень сложный технологический вопрос", - продолжил вице-президент.

Однако сокращение добычи не коснется новых проектов на Каспии.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что не входящие в ОПЕК+ страны сократят нефтедобычу на 5 млн б/с, ОПЕК+ - на 10 млн б/с. Т