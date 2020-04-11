Эксперт предрек коронавирусу судьбу сезонного заболевания

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Коронавирус COVID-19, вероятно, станет сезонным заболеванием, как и другие коронавирусные инфекции, сообщил директор научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора Владимир Кутырев.

В фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус-2" на канале "Россия 1" (ВГТРК) он сообщил, что, можно предположить, что он COVID-19 встроится в сезонную заболеваемость и" будет посещать человечество так же, как и четыре других коронавируса, которые в сезонной заболеваемости есть".

Он отметил, что такие пандемические проявления появляются в мировой истории примерно раз в 10 лет.