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Иран получил доступ к $1,6 млрд, замороженным в Люксембурге по запросу США

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Тегерану одержал победу в суде по делу о $1,6 млрд иранских средств, которые были ранее заморожены в юрисдикции Люксембурга по запросу США, заявил президент Ирана Хасан Рухани на заседании штаба по борьбе с коронавирусом.

Его слова приводит агентство "Фарс". Рухани сказал, что страна смогла одержать вверх в европейском суде над попыткой Вашингтона блокировать и конфисковать активы Тегерана, чтобы якобы передать их жертвам террористической атаки 11 сентября.

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Нью-йоркский суд в 2012 года постановил, что Иран обязан выплатить в связи с терактом 11 сентября 2001 года $7 млрд в качестве возмещения ущерба за то, что по версии американской стороны, помогал боевикам группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) проследовать через свою территорию. Тегеран эти обвинения отрицал, а деньги платить отказался.

Ранее глава Центробанка Исламской Республики Абдольнасер Хеммати заявил, что Ирану в ходе двух судебных разбирательств удалось вернуть доступ к этим средствам в Люксембурге и предотвратить перевод этих денег США.

Западные СМИ отмечают, что люксембургский суд еще не обнародовал это решение.

Первая попытка Тегерана вернуть контроль над этими средствами в 2017 году окончилась безрезультатно. Кроме этого, миллиарды долларов иранских средств до сих пор остаются заморожены в США и Европе - мера, которая была должна склонить Иран к заключению международного соглашения по ядерной программе 2015 года, из которого США в свой черед вышли в 2018 году.

Иран Хасан Рухани США

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