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В Белоруссии не выявили проблем с радиацией из-за пожара в Чернобыльской зоне

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Белоруссии на фоне пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС сохраняется стабильная радиационная обстановка, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды.

"В период с 4 апреля 2020 года по настоящее время радиационная обстановка на территории Брестской и Гомельской областей, как и в целом по стране, остается стабильной, превышений радиационных параметров не зафиксировано", - сообщили в Белгидромете. Там отметили, что уровни суммарной бета-активности и содержания цезия-137 в пробах атмосферного воздуха соответствовали установившимся многолетним значениям.

В ведомстве заявили, что 4 - 12 апреля на территории Белоруссии преобладал западный/северо-западный перенос воздушных масс, 13 апреля - южный.

С 4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не удается потушить лесные пожары. Накануне стало известно, что огонь добрался до отселенного города Припять, пожар зафиксирован на расстоянии около двух километров от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный".

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС

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Белоруссия

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