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Трамп заявил, что устал смотреть старые спортивные матчи

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - США должны возобновить проведение спортивных соревнований, чтобы избавить зрителей от просмотра по телевизору матчей многолетней давности.

"Мне надоело смотреть бейсбольные матчи 14-летней давности. Хотя, честно говоря, времени на просмотр у меня практически нет", - сказал Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

"Нам нужно вернуть наш спорт", - заявил президент США. Он отметил, что будет консультироваться по этому вопросу с руководителями НХЛ, НБА, других североамериканских спортивных организаций, а также - с владельцами ряда американских спортивных команд.

Американский профессиональный спорт приостановил проведение соревнований из-за распространения в США коронавируса COVID-19.

США Дональд Трамп

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