Число инфицированных коронавирусом в США превысило 600 тыс. человек

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Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - По состоянию на 02:30 по московскому времени, в США зарегистрировано 602 989 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

При этом от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 25 575 человек.

Всего, по данным университета, в мире начитывалось 1 970 897 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, от вызываемых ею осложнений умерло 125 678 человек.

Университет ведет мониторинг распространения COVID-19 в мире, основываясь на официальных данных соответствующих стран.