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В Киево-Печерской Лавре зафиксирован третий летальный случай от коронавируса

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Киево-Печерской Лавре в результате коронавирусной инфекции скончался монах, сообщает пресс-служба Лавры.

"Также с прискорбием сообщаем, что скончался насельник Лавры монах Никодим, который недавно поступил в Лавру из Свято-Духова скита Почаевской Лавры. Просим всех помолиться за упокой его души", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после прохождения лечения от коронавируса в Лавру возвращаются шестеро монахов, их состояние здоровья удовлетворительное.

"Братия будут находиться в специально отведенном для них корпусе, подготовленном заранее службами санэпиднадзора в г.Киеве. За здоровьем братии будут постоянно наблюдать врачи", - сказано в сообщении.

Ранее, 12 апреля, умер один насельник обители архимандрит Нектарий (Коваленко). По данным медиков, у него было много хронических заболеваний и при тяжелой форме пневмонии две пробы на коронавирус не подтвердили наличия этой инфекции.

13 апреля в Киево-Печерской Лавре подтвердили второй случай смерти от COVID-19.

Украина Киево-Печерская Лавра

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