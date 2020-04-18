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Генсек ООН продлил удаленную работу Секретариата до конца мая

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вслед за властями штата Нью-Йорк продлил удаленную работу Секретариата до конца мая.

Ранее данные меры были продлены до конца апреля.

"Вчера губернатор (штата Нью-Йорк) Эндрю Куомо объявил, что ограничения и закрытие предприятий в соответствии с режимом "Нью-Йорк на паузе" будут продлены до 15 мая 2020 года. Проконсультировавшись со старшим руководящим составом и нашими медицинскими службами, я принял решение, что текущие предписания об использовании телекоммуникационных технологий в штаб-квартире ООН будут продлены до 31 мая 2020 года", - говорится в письме Гутерриша сотрудникам Организации, копия которого находится в распоряжении "Интерфакса".

Он отметил, что в ООН "продолжат осуществлять обзор данных мер, так как может потребоваться дальнейшее продление".

Ранее в четверг губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что меры социальной изоляции в Нью-Йорке будут продлены до 15 мая.

Сотрудники Секретариата ООН работают удаленно с 16 марта. По последним данным, число заразившихся коронавирусом сотрудников Организации достигло 189, трое скончались.

В городе Нью-Йорк, где находится штаб-квартира ООН, зафиксировано более 127 тыс. заболевших COVID-19 и более 13 тыс. умерших, отмечает университет Джонса Хопкинса.

Генсек ООН

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