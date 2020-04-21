ВВС Израиля обстреляли проиранских бойцов в районе Пальмиры

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Силы ПВО Сирии в ночь на вторник сбили несколько ракет, выпущенных ВВС Израиля по городу Пальмира (Сирия, провинция Хомс), сообщают сирийские официальные СМИ.

Подробных данных об этом инциденте пока не поступало. Западные СМИ полагают, что целью израильского удара могли быть активно поддерживаемые Ираном военизированные формирования.

Израиль периодически наносит удары с воздуха по целям в Сирии. Как правило, огонь ведётся по иранским военным инструкторам и по бойцам ливанской группировки "Хезболла".

Иран и "Хезболла" помогают Дамаску вести бои против вооруженной сирийской оппозиции и против экстремистов.