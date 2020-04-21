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Президент США ответил на критику системы тестирования на COVID-19 в стране

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что система тестирования на наличие коронавируса хорошо налажена во всей стране.

"У нас все хорошо в том, что касается тестирования (на коронавирус - ИФ)", - сказал Трамп на пресс-конференции.

Его слова последовали на фоне недавней критики со стороны губернатора Мэриленда Ларри Хогана о трудной ситуации с наличием тестов. Губернатор заявил, что штаты вынуждены вести между собой борьбу за тесты. Он также сообщил, что получил из Южной Кореи 500 тыс. тестов.

Комментируя эту ситуацию, Трамп сказал, что Хоган "мало понимает в том, что сейчас происходит".

Американский лидер указал, что в понедельник предоставил губернаторам список лабораторий, в которых они могут получить дополнительные тесты.

С начала вспышки коронавирусной инфекции в США зарегистрировано 770 тыс. случаев заражения. Более 41 тыс. человек скончалось, около 71 тыс. выздоровели.

Дональд Трамп США коронавирус

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