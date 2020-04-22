Песков заявил о подготовке в СБ ООН документа о всеобщем перемирии на фоне COVID-19

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Постоянные члены Совета безопасности ООН готовят документ в развитие инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о всеобщем перемирии в условиях пандемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что была инициатива президента Франции Макрона. Он изложил эту инициативу президенту (Путину) во время телефонного разговора. Сейчас работают дипломаты всех стран, так же по видеоконференции. Ведется работа над согласованием возможного совместного документа. Когда появится конкретика, мы об этом сообщим сразу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что согласование документа может произойти уже в ближайшие дни. "Речь идет о ближайших днях. Достаточно оперативно (произойдет согласование). Такая возможность есть", - сказал Песков.

Пресс-секретарь не стал обсуждать возможные положения документа. "Он сейчас готовится, согласовывается. Давайте дождемся момента, когда он будет согласован", - сказал Песков.

"Сейчас я не хочу ничего предвосхищать и говорить о положениях документа. Он должен быть подтвержден главами государства, поэтому куда поперек батьки в пекло, как говорится", - добавил он.

23 марта генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все страны мира к прекращению огня во всех существующих конфликтах. Со своей стороны, Макрон заявлял, что уже получил поддержку всех остальных постоянных членов СБ ООН и рассчитывает на поддержку Путина.