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Кабмин Украины собрался в среду продлить карантин до 11 мая

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины намерен продлить введенные в стране карантинные меры до 11 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Будем продлевать карантин до этой даты", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

При этом он добавил, что правительство может смягчить ряд ограничительных мер. "Если ситуация будет содействовать, то 11 мая мы сможем говорить об открытии парков и скверов, учреждений торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг и, возможно, о других смягчительных мерах", - сказал Шмыгаль

По состоянию на утро 22 апреля на Украине зарегистрировано 6 592 случая COVID-19, при этом количество выздоровевших достигло 424, скончались 174 человека.

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