Зеленский анонсировал "четкий план выхода" Украины из карантина из пяти этапов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вскоре власть представит детальный сценарий выхода страны из карантина из пяти этапов.

"Я поддерживаю решение украинского правительства продлить карантин до 11 мая. Это верный шаг, основанный на аналитике Национальной академии наук и министерства здравоохранения", - сказал глава государства в своем видеообращении к украинцам в четверг.

"У нас есть четкий план выхода из карантина. Вскоре премьер-министр озвучит детальный сценарий из пяти этапов выхода из карантина", - добавил Зеленский. Он назвал два условия, при которых начнется плавный выход страны из карантина.

"Плавный выход (Украины из карантина - ИФ) начнется при двух ключевых условиях. Первое: в течение 10 дней процент выявленных заболеваний не меняется или остается в пределах 5%. Второе условие: больницы заполнены пациентами с COVID-19 меньше, чем наполовину", - пояснил президент.

По его словам, спешка в вопросе возвращения к привычному ритму жизни сейчас может быть фатальной. Зеленский призвал граждан продолжать проявлять терпение, самодисциплину и сохранять спокойствие.

По данным украинского Минздрава на четверг, 23 апреля, в стране выявлено 7 170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 человек скончались, выздоровели 504 пациента. За день зарегистрировано 578 новых случаев инфицирования.