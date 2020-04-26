Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза

Итальянский журналист Джульетто Кьеза Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Журналист Джульетто Кьеза, специализировавшийся, в частности, на СССР и России, скончался на 80-м году жизни, сообщает в воскресенье газета La Repubblica.

È morto il giornalista Giulietto Chiesa [aggiornamento delle 11:49] https://t.co/iUhxsySowV — Repubblica (@repubblica) April 26, 2020

В 1980-х годах он работал корреспондентом от ряда итальянских СМИ в СССР. В 1990-е годы продолжал работать журналистом в Москве.

В итоге Кьеза стал популярным журналистом не только в Италии, но и в РФ: его материалы активно публиковали российские СМИ.

В 2004 году Кьеза добился избрания в Европарламент, а в 2007 году он опубликовал вызвавшую немалый резонанс книгу, в которой объясняет, почему официальная версия о терактах 11 сентября 2001 года в США, по его мнению, не соответствует действительности.

В последние годы журналист активно делился в соцсетях своей точкой зрения на актуальные темы.